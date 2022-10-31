Çin, Uzay İstasyonu Tamamlanmaya Yaklaşırken Laboratuvar Modülü Mengtian'ı Uzaya Fırlattı

Çin Pazartesi günü, uzay laboratuvarı modülü Mengtian'ı uzaya fırlatırken bu, ülkenin uzay istasyonu Tiangong'un inşasını son aşamaya getirdi.

Halen yeryüzünden yaklaşık 400 kilometre irtifada bulunan ikili modül kombinasyonu ile birleşmek için yolculuğunu sürdüren Mengtian modülü, Tiangong Uzay İstasyonu'nun planlandığı gibi T şeklinde bir yapı haline gelmesini sağlayacak son "yapı taşı".

ANONS (İngilizce): ZHOU HUİMİN, Xinhua muhabiri:

"Mengtian, Çin'in inşası süren uzay istasyonunu ikinci laboratuvar bileşeni ve aynı zamanda Tiangong'un T şeklinde bir yapı haline getirecek son bileşeni."

Yeni kombinasyonun, kenetlenme ve ardından gelecek yörüngede yer değiştirme dahil olmak üzere özenle yerine getirilecek bir dizi manevra görevinin ardından şekil alması planlanıyor.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na (CMSA) göre, Mengtian'ı taşıyan Uzun Yürüyüş-5B Y4 taşıyıcı roketi, güneydeki ada eyaleti Hainan'ın kıyısında bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan fırlatıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wenchang'dan bildiriyor. (XHTV)