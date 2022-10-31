Çin, Uzay İstasyonu Tamamlanmaya Yaklaşırken Laboratuvar Modülü Mengtian'ı Uzaya Fırlattı

WENCHANG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin Pazartesi günü, uzay laboratuvarı modülü Mengtian'ı uzaya fırlatırken bu, ülkenin uzay istasyonu Tiangong'un inşasını son aşamaya getirdi.

Halen yeryüzünden yaklaşık 400 kilometre irtifada bulunan ikili modül kombinasyonu ile birleşmek için yolculuğunu sürdüren Mengtian modülü, Tiangong Uzay İstasyonu'nun planlandığı gibi T şeklinde bir yapı haline gelmesini sağlayacak son "yapı taşı".

Yeni kombinasyonun, kenetlenme ve ardından gelecek yörüngede yer değiştirme dahil olmak üzere özenle yerine getirilecek bir dizi manevra görevinin ardından şekil alması planlanıyor.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na (CMSA) göre, Mengtian'ı taşıyan Uzun Yürüyüş-5B Y4 taşıyıcı roketi, güneydeki ada eyaleti Hainan'ın kıyısındaki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan Beijing saatiyle 15.37'de fırlatıldı.

Mengtian yaklaşık sekiz dakika sonra roketten ayrıldı ve daha önce planlanmış yörüngesine girdi. CMSA fırlatmanın başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Bu ülkenin insanlı uzay programının onaylanması ve 1992'de başlamasının ardından gerçekleşen 25. uçuş görevi oldu.

Tiangong'un üç modüllü bir ulusal uzay laboratuvarı olarak inşa edilmesi, Çin'in insanlı uzay programının ileriye taşınması için 30 yıldır gösterilen çabada bir kilometre taşı niteliğini taşıyor.