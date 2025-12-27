Çin'in Uzay İstasyonundan Dönen Fare Sağlıklı Yavrular Dünyaya Getirdi

BEİJİNG, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin'in uzay istasyonunda gerçekleştirilen son deney kapsamında uzaya gönderilen dört fareden biri, Dünya'ya döndükten sonra sağlıklı yavrular dünyaya getirdi.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Uzay Kullanımına Yönelik Teknoloji ve Mühendislik Merkezi'nin verdiği bilgilere göre 31 Ekim'de Shenzhou-21 insanlı uzay gemisiyle uzaya gönderilen dört fare, 14 Kasım'da Dünya'ya dönünceye kadar uzay istasyonundaki özel bir yaşam alanında kaldı.

Dönüşün ardından dişi hamile kalan farelerden biri 10 Aralık'ta 9 yavru doğurdu. Yavruların 6'sı hayatta kaldı; bu oran normal kabul ediliyor. Araştırmacılar, annenin yavruları normal şekilde emzirdiğini ve yavruların aktif ve sağlıklı göründüğünü belirtti.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Zooloji Enstitüsü'nden araştırmacı Wang Hongmei, "Bu görev, kısa süreli uzay yolculuğunun farelerin üreme yeteneğini bozmadığını gösterdi. Ayrıca, uzay ortamının memelilerin erken gelişim aşamalarını nasıl etkilediğini araştırmak için çok değerli örnekler sağladı" dedi.