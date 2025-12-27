Haberler

Çin'in Uzay İstasyonundan Dönen Fare Sağlıklı Yavrular Dünyaya Getirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in uzay istasyonunda yapılan deneyde, uzaya gönderilen dört fareden biri, Dünya'ya döndükten sonra sağlıklı yavrular doğurdu. Araştırmalar, uzay yolculuğunun farelerin üreme yeteneğini etkilemediğini gösterdi.

BEİJİNG, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin'in uzay istasyonunda gerçekleştirilen son deney kapsamında uzaya gönderilen dört fareden biri, Dünya'ya döndükten sonra sağlıklı yavrular dünyaya getirdi.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Uzay Kullanımına Yönelik Teknoloji ve Mühendislik Merkezi'nin verdiği bilgilere göre 31 Ekim'de Shenzhou-21 insanlı uzay gemisiyle uzaya gönderilen dört fare, 14 Kasım'da Dünya'ya dönünceye kadar uzay istasyonundaki özel bir yaşam alanında kaldı.

Dönüşün ardından dişi hamile kalan farelerden biri 10 Aralık'ta 9 yavru doğurdu. Yavruların 6'sı hayatta kaldı; bu oran normal kabul ediliyor. Araştırmacılar, annenin yavruları normal şekilde emzirdiğini ve yavruların aktif ve sağlıklı göründüğünü belirtti.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Zooloji Enstitüsü'nden araştırmacı Wang Hongmei, "Bu görev, kısa süreli uzay yolculuğunun farelerin üreme yeteneğini bozmadığını gösterdi. Ayrıca, uzay ortamının memelilerin erken gelişim aşamalarını nasıl etkilediğini araştırmak için çok değerli örnekler sağladı" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 1'i ağır 9 yaralı

İstanbul'da işçi servisi şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu

İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
-5 derecede kritik 3 puan! Sivasspor galibiyeti hatırladı

-5 derecede inanılmaz mücadele! Goller son anlarda geldi
Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe taraftarına mektup: Dostlarına sitem etti

Taraftara mektup yazdı! Dostum dediği isimlere tepki dolu sözler
60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
Cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Sümeyye'nin son görüntüleri ortaya çıktı

Cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Son görüntüsü ortaya çıktı
Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme

Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme