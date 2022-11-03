Çin Uzay İstasyonu Laboratuvar Modülü Mengtian'ın Transpozisyonu Tamamlandı Güncel Haberler BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Çin'in uzay istasyonu laboratuvar modülü Mengtian'ın Perşembe günü Beijing saatiyle 9.32'de yörüngede transpozisyonunu başarılı şekilde tamamladığını duyurdu. Beijing Uzay Kontrol Merkezi'nde alınan simülasyon görüntüsünde, yörüngede transpozisyonunu tamamlayan Çin'in uzay istasyonu laboratuvar modülü Mengtian görülüyor, 3 Kasım 2022. (Fotoğraf Sun Fengxiao/Xinhua) BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Çin'in uzay istasyonu laboratuvar modülü Mengtian'ın Perşembe günü Beijing saatiyle 9.32'de yörüngede transpozisyonunu başarılı şekilde tamamladığını duyurdu. Ajans, bu transpozisyonun, uzay istasyonunun T şeklindeki temel konfigürasyonunun oluşumunu gösterdiğini ve Çin'in uzay istasyonunun tamamlanmasına yönelik önemli bir adımı temsil ettiğini bildirdi. Mengtian laboratuvar modülü önce durum ayarını tamamladı ve ardından uzay istasyonu kombinasyonundan ayrıldı. Mengtian daha sonra transpozisyonu gerçekleştirdi ve çekirdek modülün düğüm kabininin yan kapısına kenetlendi. Shenzhou-14 mürettebatı, Perşembe öğleden sonra Mengtian laboratuvar modülüne girecek. Ajans, plana uygun olarak, uzay istasyonu kombinasyonunun temel fonksiyon testleri ve değerlendirmesinin gerçekleştirileceğini belirtti. Beijing Uzay Kontrol Merkezi'nde alınan simülasyon görüntüsünde, Çin'in uzay istasyonu laboratuvar modülü Mengtian'ın yörüngede transpozisyonunu tamamlamasından sonra Tianhe çekirdek modülünün iç kısmı görülüyor, 3 Kasım 2022. (Fotoğraf Sun Fengxiao/Xinhua) Beijing Uzay Kontrol Merkezi'nde alınan simülasyon görüntüsünde, yörüngede transpozisyonunu başarılı bir şekilde tamamlayan Çin'in uzay istasyonu laboratuvar modülü Mengtian görülüyor, 3 Kasım 2022. (Fotoğraf Sun Fengxiao/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

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