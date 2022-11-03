Çin Uzay İstasyonu Laboratuvar Modülü Mengtian'ın Transpozisyonu Tamamlandı
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BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Çin'in uzay istasyonu laboratuvar modülü Mengtian'ın Perşembe günü Beijing saatiyle 9.32'de yörüngede transpozisyonunu başarılı şekilde tamamladığını duyurdu.
BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Çin'in uzay istasyonu laboratuvar modülü Mengtian'ın Perşembe günü Beijing saatiyle 9.32'de yörüngede transpozisyonunu başarılı şekilde tamamladığını duyurdu.
Ajans, bu transpozisyonun, uzay istasyonunun T şeklindeki temel konfigürasyonunun oluşumunu gösterdiğini ve Çin'in uzay istasyonunun tamamlanmasına yönelik önemli bir adımı temsil ettiğini bildirdi.
Mengtian laboratuvar modülü önce durum ayarını tamamladı ve ardından uzay istasyonu kombinasyonundan ayrıldı. Mengtian daha sonra transpozisyonu gerçekleştirdi ve çekirdek modülün düğüm kabininin yan kapısına kenetlendi.
Shenzhou-14 mürettebatı, Perşembe öğleden sonra Mengtian laboratuvar modülüne girecek.
Ajans, plana uygun olarak, uzay istasyonu kombinasyonunun temel fonksiyon testleri ve değerlendirmesinin gerçekleştirileceğini belirtti.