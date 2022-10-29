Çin Uzay Deneyleri İçin Yeni Bir Uydu Gönderdi
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JİUQUAN, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumartesi günü, ülkenin kuzeybatısında bulunan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden planlanan yörüngeye yeni bir uydu gönderdi.
JİUQUAN, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumartesi günü, ülkenin kuzeybatısında bulunan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden planlanan yörüngeye yeni bir uydu gönderdi.
Shiyan-20 C uydusu, bir Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle saat 9.01'de (Beijing saati) fırlatıldı. Uydu temel olarak uzay ortamını izleme gibi yeni teknolojilerin yörünge doğrulamasını yapmak için kullanılacak.
Son fırlatılan uydu, Uzun Yürüyüş serisi taşıyıcı roketlerin 445. görevi kapsamında uzaya gönderildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel