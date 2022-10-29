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Çin Uzay Deneyleri İçin Yeni Bir Uydu Gönderdi

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Çin Uzay Deneyleri İçin Yeni Bir Uydu Gönderdi

JİUQUAN, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumartesi günü, ülkenin kuzeybatısında bulunan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden planlanan yörüngeye yeni bir uydu gönderdi.

Çin Uzay Deneyleri İçin Yeni Bir Uydu GönderdiÇin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan, Shiyan-20 C uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi, 29 Ekim 2022. Uydu, Beijing saatiyle sabah 09:01'de fırlatıldı ve başarıyla planlanan yörüngeye girdi. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

JİUQUAN, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumartesi günü, ülkenin kuzeybatısında bulunan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden planlanan yörüngeye yeni bir uydu gönderdi.

Shiyan-20 C uydusu, bir Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle saat 9.01'de (Beijing saati) fırlatıldı. Uydu temel olarak uzay ortamını izleme gibi yeni teknolojilerin yörünge doğrulamasını yapmak için kullanılacak.

Son fırlatılan uydu, Uzun Yürüyüş serisi taşıyıcı roketlerin 445. görevi kapsamında uzaya gönderildi.

Çin Uzay Deneyleri İçin Yeni Bir Uydu GönderdiÇin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan, Shiyan-20 C uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi, 29 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

Çin Uzay Deneyleri İçin Yeni Bir Uydu GönderdiÇin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan, Shiyan-20 C uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi, 29 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

Çin Uzay Deneyleri İçin Yeni Bir Uydu GönderdiÇin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan, Shiyan-20 C uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi, 29 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti 29 Ekim Güncel Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
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