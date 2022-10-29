Çin Uzay Deneyleri İçin Yeni Bir Uydu Gönderdi Güncel Haberler JİUQUAN, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumartesi günü, ülkenin kuzeybatısında bulunan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden planlanan yörüngeye yeni bir uydu gönderdi. Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan, Shiyan-20 C uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi, 29 Ekim 2022. Uydu, Beijing saatiyle sabah 09:01'de fırlatıldı ve başarıyla planlanan yörüngeye girdi. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua) JİUQUAN, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumartesi günü, ülkenin kuzeybatısında bulunan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden planlanan yörüngeye yeni bir uydu gönderdi. Shiyan-20 C uydusu, bir Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle saat 9.01'de (Beijing saati) fırlatıldı. Uydu temel olarak uzay ortamını izleme gibi yeni teknolojilerin yörünge doğrulamasını yapmak için kullanılacak. Son fırlatılan uydu, Uzun Yürüyüş serisi taşıyıcı roketlerin 445. görevi kapsamında uzaya gönderildi. Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan, Shiyan-20 C uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi, 29 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua) Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan, Shiyan-20 C uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi, 29 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua) Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan, Shiyan-20 C uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi, 29 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti 29 Ekim Güncel Haberler

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