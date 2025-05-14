Çin Uzay Bilişim Takım Uydusunu Fırlattı
Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzay bilişim takım uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D roketini başarıyla uzaya fırlattı.
JIUQUAN, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden havalanan Uzay bilişim takım uydusunu taşıyan bir Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi, 14 Mayıs 2025.
Çin çarşamba günü uzay bilişim takım uydusu taşıyan bir Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketini uzaya fırlattı. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel