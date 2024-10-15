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Çin, Uzay Bilimleri Gelişim Programını Açıkladı

Çin, Uzay Bilimleri Gelişim Programını Açıkladı
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Çin, 2024-2050 yılları arasında uzay bilimleri görev ve araştırmalarını yönlendirecek orta ve uzun vadeli ulusal gelişim programını açıkladı. Program, aşırı evren, uzay-zaman dalgalanmaları ve yaşama uygun gezegenler gibi beş temel tema altında 17 öncelikli alanı kapsıyor.

BEİJİNG, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin, 2024-2050 yıllarındaki uzay bilimleri görev ve araştırmaları planlamasına kılavuzluk edecek uzay bilimleri orta ve uzun vadeli ulusal gelişim programını açıkladı.

Ulusal düzeyde türünün ilki olan program, Salı günü Çin Bilimler Akademisi, Çin Ulusal Uzay İdaresi ve Çin İnsanlı Uzay Ajansı tarafından Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.

Çin'in uzay bilimlerine yönelik gelişim hedeflerinin ana hatlarıyla yer aldığı program, bu kapsamda beş temel bilimsel tema altında 17 öncelikli alan ve üç aşamalı yol haritasına yer veriyor.

Çin Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Ding Chibiao, basın toplantısında beş temel bilimsel temanın aşırı evren, uzay-zaman dalgalanmaları, Güneş- Dünya'nın panoramik görünümü, yaşama uygun gezegenler ve uzayda biyolojik ve fiziksel bilimleri içerdiğini söyledi.

Aşırı evren teması, evrenin köken ve evrimini keşfetmeye ve aşırı kozmik koşullardaki fizik yasalarını ortaya çıkarmaya odaklanıyor. Programa göre öncelikli alanlar karanlık madde ve aşırı evrenden evrenin köken ve evriminin yanı sıra kozmik baryonik maddenin tespitine kadar uzanıyor.

Uzay-zaman dalgalanmaları teması ise yerçekimi ve uzay-zamanın doğasını ortaya çıkarmak amacıyla orta ve düşük frekanslı yerçekimi dalgaları ve ilkel yerçekimi dalgalarını tespit etmeye odaklanıyor. Ding, bu temadaki öncelikli alanın uzay tabanlı yerçekimi dalgası tespiti olduğunu belirtti.

Güneş ve Dünya'nın panoramik görünümü teması da, Güneş- Dünya sistemindeki karmaşık etkileşimleri yöneten fiziksel süreç ve yasaları ortaya çıkarmak üzere Güneş, Dünya ve Güneş'in en dış katmanı heliosferin keşfini içeriyor. Programa göre öncelikli alanlar arasında Dünya'nın döngü sistemleri, Dünya-Ay'ın kapsamlı gözlemleri, uzay hava durumu gözlemleri, üç boyutlu güneş ve heliosferin keşfi yer alıyor.

Bilim insanları, güneş sistemindeki gök cisimleri ve ötegezegenlerin yaşama uygunluğunu ve dünya dışı yaşamı da araştıracak. Konunun kilit öneme sahip alanları arasında sürdürülebilir gelişme, güneş sisteminin kökeni ve evrimi, gezegen atmosferlerinin özellikleri, dünya dışı yaşam arayışı ve ötegezegen tespiti bulunuyor.

Ding'in verdiği bilgilere göre uzayda biyolojik ve fiziksel bilimler teması ise kuantum mekaniği ve genel görelilik gibi temel fizik anlayışını derinleştirmek üzere uzay koşullarında maddenin hareketlerinin ve yaşam faaliyetlerinin yasalarını ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Ding, öncelikli alanların mikro yerçekimi bilimi, kuantum mekaniği ve genel görelilik ve uzay yaşam bilimlerini kapsadığını vurguladı.

Program, 2050 yılına kadar Çin'de uzay biliminin gelişimine yönelik bir yol haritasının ana hatlarını da içeriyor.

Çin, 2027'ye kadar sürecek olan ilk aşamada uzay istasyonu operasyonuna, insanlı Ay keşif projesinin uygulanmasına, Ay keşif programının dördüncü aşamasına ve gezegen keşif projesine odaklanacak. Programa göre bu süre zarfında uzay bilimlerine yönelik 5-8 uydu görevi onaylanacak.

Çin'in başlattığı uluslararası Ay araştırma istasyonu, 2028-2035 yıllarını kapsayacak ikinci aşamada inşa edilecek ve bu dönemde yaklaşık 15 bilimsel uydu görevi gerçekleştirilecek.

Çin, 2036-2050 arasını kapsayan üçüncü aşamada ise uzay bilimlerine yönelik 30'dan fazla görev fırlatacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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