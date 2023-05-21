Çin Uzay Bilimi Uydularını Başarıyla Fırlattı
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JİUQUAN, 21 Mayıs (Xinhua) -- Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketinin, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden kalkışı, 21 Mayıs 2023.
JİUQUAN, 21 Mayıs (Xinhua) -- Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketinin, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden kalkışı, 21 Mayıs 2023.
Çin Pazar günü, aralarında Makao'nun ilk uzay keşif uydusu projesi Makao Bilim 1'in de bulunduğu yeni uzay bilimi uydularını Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngeye başarıyla fırlattı.
Makao Bilim 1, Çin ana karası ve Makao tarafından ortaklaşa geliştirilen ilk uzay bilimi uydu programı olma özelliğine sahip. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel