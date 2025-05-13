Çin, Uzaktan Algılama Uydularını Uzaya Fırlattı
Çin, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-3B roketiyle uzaya Yaogan-40 02 uydu grubunu başarıyla gönderdi. Uydular, elektromanyetik ortam tespiti için kullanılacak.
1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
2. Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden roketin fırlatılma anına dair görüntüler
Çin, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya uzaktan algılama uydu grubu gönderdi.
ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
Çin, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya uzaktan algılama uydu grubu gönderdi.
Fırlatma merkezinden yapılan açıklamaya göre pazar günü Beijing saatiyle 21.27'de Uzun Yürüyüş-3B roketinin modifiye edilmiş versiyonuyla fırlatılan Yaogan-40 02 uydu grubu, planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi.
Uydular, elektromanyetik ortam tespiti ve ilgili teknik testlerin yürütülmesinde kullanılacak.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)