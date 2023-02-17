Çin Uyduları Türkiye'deki Deprem Yardım Çalışmaları İçin Konuşlandırıldı

BEİJİNG, 17 Şubat (Xinhua) -- Çin Uzay Haberleri adlı sektör gazetesine göre Çin, Türkiye'deki depremin vurduğu bölgelerin görüntülerini yakalamak için çok sayıda uydu konuşlandırdı ve böylece ülkenin afet durumunu analiz etmesine ve yardım kaynaklarını daha etkin bir şekilde tahsis etmesine...

BEİJİNG, 17 Şubat (Xinhua) -- Çin Uzay Haberleri adlı sektör gazetesine göre Çin, Türkiye'deki depremin vurduğu bölgelerin görüntülerini yakalamak için çok sayıda uydu konuşlandırdı ve böylece ülkenin afet durumunu analiz etmesine ve yardım kaynaklarını daha etkin bir şekilde tahsis etmesine destek oldu.

Araştırmacılar, Çin'in L-SAR 01 uydusunun sağladığı sentetik açıklıklı radar (SAR) görüntülerini kullanarak depremlerin yol açtığı hasarın boyutlarını doğru şekilde ortaya koydu ve Türkiye'deki deprem sonrası kurtarma çalışmaları için önemli veri desteği sağladı.

Çin'in L-SAR 01'i, L-bant SAR ile donatılmış L-SAR 01A ve L-SAR 01B uydularından oluşan bir uydu grubu. İki uydu da geçen yıl uzaya fırlatıldı ve arazi kaynakları yönetimi, haritalama, ormancılık ile afet önleme ve yardımını desteklemek için veri sağlama görevlerini yerine getiriyor.

"SAR", Dünya'ya elektromanyetik dalgalar yayan ve yankıları alan bir mikrodalga görüntüleme radar sistemini ifade ediyor. Bu sistem, arazi yüzeyinin yüksek çözünürlüklü mikrodalga görüntülerini çekebiliyor.

Habere göre Çinli araştırmacılar, 6 Şubat'ta Türkiye ve Suriye'yi sarsan iki depremin ardından 10 Şubat'ta L-SAR 01'den deprem sonrası SAR görüntülerini aldı.

Gazeteye göre ayrıca, depremlerin ardından Çin'in Gaojing-1 04 uydusu tarafından 8 Şubat'ta alınan uydu görüntülerinde, İskenderun limanında yangın çıktığı ve limanın bazı konteynerlerinin çöktüğü görüldü.

Gazete, "Uydu görüntüleri, insanların depremden etkilenen bölgelerdeki durumu analiz etmesine ve kurtarma çalışmaları yapmasına yardımcı oldu" diye belirtti.

Gazete ayrıca mikroblogunda, aralarında Gaofen-1 02/03, Gaofen-2 ve Gaofen-3 01/03'ün de bulunduğu 10'dan fazla sivil ve ticari uydunun Türkiye'deki depremin vurduğu bölgelerin görüntülerini yakalamak için konuşlandırıldığına dikkat çekti.

Uydulardan 10 Şubat'a kadar 34'ü optik görüntü ve 33'ü SAR görüntüsü olmak üzere toplam 67 uzaktan algılama görüntüsü elde edildi.

Gazeteye göre, uydu görüntüsü verilerinin analiz sonuçları Türkiye'deki Çin uluslararası kurtarma ekibine gönderildi ve ayrıca afet yönetiminde hangi uydu verisinin faydalı olduğuna ilişkin bilgi sağlayan uluslararası bir işbirliği olan International Charter Space and Major Disasters aracılığıyla Türk hükümetine iletildi.

Ek olarak, Çin'deki bazı akademik kurumlar da yardım çabalarına yardımcı olmak için Çin uydularından gelen verileri analiz ediyor. Wuhan Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, depremden etkilenen bölgelerdeki ışıkların geceleri yüksek hassasiyetle izlenmesini gerçekleştirmek için Çin'in yüksek çözünürlüklü uydularını kullandı ve yardım çalışmalarına yardımcı olmak için Birleşmiş Milletler Uydu Merkezi'ne veri sağladı.

Çin Bilimler Akademisi tarafından geliştirilen yer bilimleri uydusu SDGSAT-1, araştırmacılara afet öncesi verileri afet sonrası koşullarla karşılaştırma olanağı sundu.

Origin Uzay Teknolojisi Ltd. Şti. tarafından geliştirilen ticari uzay teleskobu Yangwang-1 ve Wuhan Üniversitesi tarafından geliştirilen mikro-nano uydu QMX-1 de araştırmalar için konuşlandırıldı.