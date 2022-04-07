Çin Uydu Yer İstasyonu Landsat-9'dan Veri Almaya Başladı

BEİJİNG, 7 Nisan (Xinhua) — İstasyon Landsat-5 uydusundan 1986'dan bu yana veri alıyor. İstasyon ayrıca Landsat-7 ve Landsat-8 uydularının gözlem verilerini kullanıcılara sunuyor. Ayrıca dördü Çin'de ve biri Kuzey Kutbu'nda olmak üzere beş bağlı istasyon bulunuyor. Enstitü, Beijing, Xinjiang ve Hainan'daki istasyonların Landsat-9 uydusunun uluslararası yer istasyonu sertifikasyonunu tamamladığını kaydetti. Landsat-9 uydusu geçen Eylül ayında fırlatılmış ve bu yıl Ocak ayında faaliyete geçmişti.

Çin Uzaktan Algılama Uydusu Yer İstasyonu, Landsat uydusunun gözlem verilerinin sürekli bir güncellemesini oluşturmak ve bilimsel araştırma ve uygulama gereksinimlerini karşılamak için ülke genelindeki kullanıcılara Landsat-9 standart verilerini ve katma değerli ürünleri mümkün olan en kısa sürede sağlayacak. Dünyanın en büyük uydu alıcı ve işlemcilerinden biri olan Çin Uzaktan Algılama Uydusu Yer İstasyonu, ülkenin tüm sivil kara gözlem uydularından ve uzay bilimi uydularından veri almaktan sorumlu.

Xinhua / Güncel