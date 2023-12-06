Çin, uydu internet teknolojilerini test etmek üzere bir test uydusu fırlattı
Çin, Smart Dragon-3 taşıyıcı roketiyle uydu internet teknolojilerini test etmek üzere bir test uydusunu fırlattı. Fırlatma, Smart Dragon-3 taşıyıcı roket serisinin ikinci görevi olma özelliğini taşıyor.
GUANGZHOU, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin, uydu internet teknolojilerini test etmek üzere Çarşamba günü bir test uydusunu Smart Dragon-3 taşıyıcı roketiyle planlanan yörüngeye fırlattı.
Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi, roketi ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Yangjiang kenti açıklarında Beijing saatiyle 03.24'te uzaya gönderdi.
Fırlatma, Smart Dragon-3 taşıyıcı roket serisinin ikinci görevi olma özelliğini taşıyor.