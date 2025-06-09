Çin Üretici Fiyat Endeksi Mayıs'ta Yüzde 3,3 Düştü

Çin Üretici Fiyat Endeksi Mayıs'ta Yüzde 3,3 Düştü
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Çin'de üretici fiyat endeksi (ÜFE), mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 oranında düştü. Aylık bazda ise ÜFE yüzde 0,4 geriledi. Düşüş, uluslararası ham petrol fiyatlarındaki azalma ve mevsimsel talep yavaşlamasından kaynaklandığı belirtildi.

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'de ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 düştü.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre ÜFE mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,4 geriledi.

NBS istatistikçisi Dong Lijuan, ÜFE'deki düşüşün, uluslararası ham petrol fiyatlarındaki düşüşün petrol ile ilgili sektörlerdeki iç fiyatları aşağı çekmesinden ve kömür fiyatlarındaki düşüş ve güney bölgelerdeki sıcak ve yağışlı hava koşullarının inşaat faaliyetlerini aksatması nedeniyle enerji ve hammadde talebindeki mevsimsel yavaşlamadan kaynaklandığını söyledi.

NBS verilerine göre mayıs ayında endüstriyel üreticilerin satın alma fiyatları ise yıllık bazda yüzde 3,6 düştü.

Çin'de enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi ise mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 geriledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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