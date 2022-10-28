Çin Üniversitesi Uzun Süre Havada Kalabilen Biyonik Uçuş Aracı Geliştirdi

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'de bir üniversite, biyonik olarak kanat çırparak kesintisiz olarak 123 dakika havada kalabilen bir uçuş aracı geliştirdi.

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'de bir üniversite, biyonik olarak kanat çırparak kesintisiz olarak 123 dakika havada kalabilen bir uçuş aracı geliştirdi.

Çin'in Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi tarafından geliştirilen biyonik uçuş aracı, kuşların kanat çırpmasını taklit ediyor ve uzun mesafeleri kat etme potansiyeli sahip.

Üniversiteye göre araç elle havalandırılabiliyor ve yüksek hareket kabiliyeti ile yere doğru süzülerek inebiliyor.

Geliştirilen aracın, ülke genelinde 20'den fazla bölgede, deniz seviyesinden azami 4.300 metre yükseklikte 3.000'den fazla uçuş görevini tamamladığını açıklayan üniversite, aracın orta kuvvetli meltemde, hem hafif yağmurda hem de karda eksi 10 dereceden 40 santigrat dereceye kadar değişen sıcaklıklarda uçabildiğini de kaydetti.

Aynı üniversitenin araştırmacıları son 20 yılda çeşitli biyonik uçuş araçları geliştirdiler ve icatları için 100'den fazla patent onayı aldılar.