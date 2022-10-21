Çin Üniversitesi, İnsansız Hava Aracı ile En Uzun Uçuş Rekorunu Kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi

BEİJİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'deki bir üniversite araştırma ekibi, mekanik kanatlarını çırparak uçan insansız hava aracı ornithopter ile en uzun uçuş rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

BEİJİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'deki bir üniversite araştırma ekibi, mekanik kanatlarını çırparak uçan insansız hava aracı ornithopter ile en uzun uçuş rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Beihang Üniversitesi olarak da bilinen Beijing Uçak ve Uzay Bilimleri Üniversitesi'nden araştırma görevlileri ve öğrenciler tarafından yapılan kuş benzeri araç, 1 saat 30 dakika 4,98 saniye aralıksız uçtu.

Perşembe günü yayınlanan videoda, 21 Temmuz'da Beijing'de açık alanda yapılan rekor kıran uçuş (tek seferde) yer alıyor.

Üniversite, bu uçuşla elde ettiği Guinness Dünya Rekorları sertifikasını da basın bülteninde paylaştı.

Lityum iyon pille çalışan kanatlı insansız hava aracı, 1,6 kilogram ağırlığında, 2 metre kanat genişliğine sahip ve uçuş hızı saniyede 10 metre.

Üniversitenin Hudut Bilimi Araştırma Enstitüsü yardımcı araştırma görevlisi ve araştırma ekibi üyesi Zhao Longfei, ekibin Ekim 2021'de Guinness rekoru için başvuruda bulunduğunu söyledi.

Dünya genelinde ornithopterlerin önceki uçuş sürelerinin kısa olduğunu ve bunların büyük kısmının yaklaşık yarım saat sürdüğünü belirten Zhao, bunun da diğer konvansiyonel hava aracı türlerinin önemli derecede gerisinde olduğunu, bu yüzden de dünya rekorunun kırılmadığını söyledi.

Çin'in insansız hava aracı önceki uçuş testlerinde sadece 53 dakika uçabilmişti. Güç sistemi ve kanat dinamiklerinin optimizasyonundan sonra hava aracının performansı yükseldi ve dünya rekorunu kırmak için mümkün olan en iyi koşula ulaştı.

Ornithopterlerin kuş, yarasa ve böceklerin kanat çırpışlarını taklit ettiğini belirten Zhao, bu hava araçlarının Mars'ın keşfi, havalimanlarındaki kuş savarlar ve yakın uzay aracı çalışması gibi pek çok alanda potansiyel uygulamaları olduğunu sözlerine ekledi.