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Çin, Unicorn ve Gazelle Şirketlerini Destekleyecek

Çin, Unicorn ve Gazelle Şirketlerini Destekleyecek
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Çin, 2025 yılına kadar değerleri 1 milyar doları aşan unicorn ve hızla büyüyen gazelle şirketlerin büyümesini destekleyecek. Hükümet, yenilikçi işletmelerin gelişimini teşvik ederek, ileri teknolojiler kullanan küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyümesine odaklanacak.

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ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin, 2025 yılında unicorn (değeri 1 milyar doları aşan yenilikçi şirketler) ve gazelle (hızla büyüyen küçük ve orta ölçekli işletmeler) şirketlerin büyümesini destekleyecek.

ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin, 2025 yılında unicorn ve gazelle şirketlerin büyümesini destekleyecek. Değeri 1 milyar doları aşan yenilikçi şirketler unicorn, hızla büyüyen küçük ve orta ölçekli işletmeler ise gazelle şirket olarak adlandırılıyor.

Çarşamba günü ulusal yasama organına sunulan hükümet çalışma raporunda, Çin'in yenilikçi işletmelerin kademeli gelişimini destekleyeceği ve yeni, benzersiz ürünler üretmek amacıyla uzmanlaşmış, ileri teknolojiler kullanan küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyümesini teşvik edeceği belirtildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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