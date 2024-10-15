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Çin, UNICEF ile Çocuk Hakları İçin İşbirliğini Geliştiriyor

Çin, UNICEF ile Çocuk Hakları İçin İşbirliğini Geliştiriyor
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Çin Devlet Konseyi Üyesi Shen Yiqin, UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell ile bir araya gelerek çocuk hakları, eğitim ve sağlık hizmetleri alanlarında işbirliğini derinleştireceklerini açıkladı.

BEİJİNG, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi Shen Yiqin Pazartesi günü Beijing'de Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Tüm Çin Kadın Federasyonu Başkanı olan Shen, Çin'in çocuklara ilişkin meselelerde güçlü bir gelişim sergilediğini, Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni aktif bir şekilde uyguladığını, çocukların refahını sürekli iyileştirdiğini ve çok yönlü gelişimlerini teşvik ettiğini söyledi.

Shen, Çin'in UNICEF ile temel eğitim, sağlık hizmetleri, kırsal alanların yeniden canlandırılması, çocukların bakımı ve korunması alanlarında işbirliğini derinleştirmeye ve dünya çapındaki çocuklara yönelik konularda katkılarını artırmaya istekli olduğunu da sözlerine ekledi.

Çin'in çocuk gelişimi alanında büyük başarılarından övgüyle söz eden Russell, Çin ile yakın ilişkileri sürdürme ve daha derinlemesine işbirliği yapma isteğini dile getirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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