Çin, UNESCO'yu Destekleyeceğini Açıkladı

BEİJİNG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) çalışmalarını kararlılıkla desteklediklerini söyledi.

Guo, çarşamba günkü basın toplantısında, UNESCO ve çok sayıda ülkenin, ABD'nin örgütten tekrar çekilme kararından duydukları üzüntüyü dile getirdiklerini hatırlattı. Guo, "ABD, UNESCO'dan üçüncü kez çekiliyor. Birikmiş borçlarını uzun süredir ödemiyor. Büyük bir ülke bu şekilde davranmamalı" dedi.

UNESCO'nun amacının eğitim, bilim ve kültür alanlarında uluslararası işbirliğini ilerletmek, medeniyetlerin karşılıklı anlayış ve bütünleşmesini teşvik etmek, dünya barışını el üstünde tutmak ve ortak kalkınmayı sağlamak olduğunu belirten Guo, UNESCO'nun çalışmalarını kararlılıkla desteklediklerini vurguladı.

Guo, BM'nin kuruluşunun 80. yıldönümü vesilesiyle tüm ülkelere çok taraflılığa olan bağlılıklarını yeniden teyit etme ve merkezinde Birleşmiş Milletler'in olduğu uluslararası sistemi, uluslararası hukukla desteklenmiş uluslararası düzeni ve BM Antlaşması'nın amaç ve ilkeleri temelinde uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları desteklemek üzere somut adımlar atma çağrısında bulundu.