Çin Uluslararası Uçuşlardaki Sınırlamaları 8 Ocak'tan İtibaren Gevşetecek

BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin Sivil Havacılık İdaresi Çarşamba günü, Çin'in uluslararası yolcu uçuşlarındaki belli bazı Kovid-19 sınırlamalarını 8 Ocak 2023 tarihinden itibaren kaldırarak uçuşları ihtiyatlı bir şekilde yeniden başlatacağını söyledi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Atina Uluslararası Havalimanı'nda Shanghai ile Atina arasındaki ilk doğrudan uçuş için bagaj kontrolü yaptırmayı bekleyen yolcular görülüyor, 22 Aralık 2022. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin Sivil Havacılık İdaresi Çarşamba günü, Çin'in uluslararası yolcu uçuşlarındaki belli bazı Kovid-19 sınırlamalarını 8 Ocak 2023 tarihinden itibaren kaldırarak uçuşları ihtiyatlı bir şekilde yeniden başlatacağını söyledi.

İdare tarafından yayınlanan bir genelgeye göre, Çin'de faaliyet gösteren yerli ve yabancı havayolu şirketleri, 8 Ocak'tan itibaren yolcu uçaklarının tarifeli uçuşlarını karşılıklı ulaşım anlaşmaları uyarınca gerçekleştirecek ve sefer sayısı üzerindeki sınırlamalar artık uygulanmayacak.

Çin bundan böyle yurtdışından gelen uçakları yüksek riskli olarak tanımlamayacak veya bu uçaklardaki doluluk oranını yüzde 75 ile sınırlandırmayacak.

Çin, yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin uluslararası charter yolcu seferi başvurularını da kademeli olarak kabul etmeye başlayacak ve 2023 yaz ve sonbaharında bu konudaki işlem ve şartları tamamen pandemi öncesi durumuna getirecek.

Yurtdışından gelen uçakların mürettebatlarına ve ilgili havaalanı personeline uygulanan kapalı yönetim, nükleik asit testi ve karantina önlemleri kaldırılacak ve yolcuların maske takmasına yönelik tanıtımın artırılması, bu konuda yönlendirmenin güçlendirilmesi ve maske kullanımının denetlenmesi için çaba sarf edilecek.

Çin Sivil Havacılık İdaresi yurtdışı kaynaklı yüksek Kovid-19 riskleri karşısında Mart 2020'de bir genelge yayınlayarak yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin uluslararası uçuşlarına sınırlama getirmişti.