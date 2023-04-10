Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı, Tüketimi Artırmaya Odaklanıyor

HAİKOU, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da Pazartesi günü başlayan üçüncü Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nda (CICPE) yurt içi ve yurt dışından 3.300'den fazla üst kalite marka bir araya geldi.

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletine bağlı Haikou'da bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın (CICPE) düzenlendiği Hainan Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde onur konuğu ülke İtalya'nın standı, 8 Nisan 2023. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

HAİKOU, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da Pazartesi günü başlayan üçüncü Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nda (CICPE) yurt içi ve yurt dışından 3.300'den fazla üst kalite marka bir araya geldi.

"Açık Fırsatları Paylaşın, Daha İyi Bir Yaşamı Birlikte Yaratın" temalı fuar, dünya çapındaki şirketlere Çin pazarıyla paylaşmak adına fırsatlar sağlamak için tüketimde toparlanma ve iyileştirmeyi artırmayı amaçlıyor.

15 Nisan'a kadar sürecek olan fuarda 300'den fazla markanın 1000'den fazla ürünü ilk defa sergilenecek.

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, bu yılki fuarın yeşil tüketim, sağlıklı tüketim, akıllı tüketim ve moda tüketimi gibi ilgi çekici konulara odaklanacağını söyledi. Fuarda ayrıca tüketimi teşvik edici bir dizi etkinlik de düzenlenecek.

Wang, fuarın aynı zamanda katılımcılar ve alıcılar arasındaki bağları güçlendireceğini, pazar canlılığını artıracağını, tüketici güvenini artıracağını ve tüketimin iyileştirilmesini ve piyasaya sürülebilecek potansiyel ürünleri teşvik edeceğini söyledi.

Fuara 35 ülke ve bölgeden 2.000'den fazla alıcı davet edildi.

Wang, özellikle yerli tüketim ürünleri için bu yıl fuarda 20.000 metrekarelik bir sergi alanının üst kalite Çin ürünlerine ayrıldığını belirtti.