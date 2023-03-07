Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı İçin Hazırlıklar Sürüyor
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HAİKOU, 7 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Haikou'daki Meilan Uluslararası Havalimanı'nda, Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı için hazırlanan temalı bir uçağı kontrol eden personel, 7 Mart 2023. 3.
HAİKOU, 7 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Haikou'daki Meilan Uluslararası Havalimanı'nda, Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı için hazırlanan temalı bir uçağı kontrol eden personel, 7 Mart 2023.
3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı, Nisan ayı ortasında Hainan eyaletinde başlayacak.
Haikou kentinde düzenlenecek fuarın açılış töreni 10 Nisan'da gerçekleşecek. Fuar, 15 Nisan'a kadar sürecek. (Fotoğraf: Zhang Liyun/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel