Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı İçin Hazırlıklar Sürüyor Güncel Haberler HAİKOU, 7 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Haikou'daki Meilan Uluslararası Havalimanı'nda, Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı için hazırlanan temalı bir uçağı kontrol eden personel, 7 Mart 2023. 3. HAİKOU, 7 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Haikou'daki Meilan Uluslararası Havalimanı'nda, Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı için hazırlanan temalı bir uçağı kontrol eden personel, 7 Mart 2023. 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı, Nisan ayı ortasında Hainan eyaletinde başlayacak. Haikou kentinde düzenlenecek fuarın açılış töreni 10 Nisan'da gerçekleşecek. Fuar, 15 Nisan'a kadar sürecek. (Fotoğraf: Zhang Liyun/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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