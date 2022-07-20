Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı Hainan'da Yapılacak HAİKOU, 20 Temmuz (Xinhua) -- 2. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı, 26-30 Temmuz tarihleri arasında Çin'in güneyinde yer alan Hainan Eyaleti'nin merkezi Haikou'da gerçekleştirilecek. HAİKOU, 20 Temmuz (Xinhua) -- 2. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı, 26-30 Temmuz tarihleri arasında Çin'in güneyinde yer alan Hainan Eyaleti'nin merkezi Haikou'da gerçekleştirilecek. Fuara katılan firma sayısı geçen yılın üzerinde olacak ve fuar alanı 80.000 metrekareden 100.000 metrekareye genişletilecek. Geçen yıl yüzde 75 olan yabancı şirketlere ayrılan sergi alanı oranı da bu yıl yüzde 80'e çıkarılacak. Çin'in güneyinde yer alan Hainan Eyaleti'nin merkezi Haikou'daki 2. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın düzenleneceği Hainan Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde sergi stantlarını kuran işçiler, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Yang Guanyu/ Xinhua) Çin'in güneyinde yer alan Hainan Eyaleti'nin merkezi Haikou'daki 2. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın düzenleneceği Hainan Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde sergi stantlarını kuran işçiler, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Yang Guanyu/ Xinhua) Çin'in güneyinde yer alan Hainan Eyaleti'nin merkezi Haikou'daki 2. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın düzenleneceği Hainan Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde sergi stantlarını kuran işçiler, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Yang Guanyu/ Xinhua) Çin'in güneyinde yer alan Hainan Eyaleti'nin merkezi Haikou'daki 2. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın düzenleneceği Hainan Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde bir sergi standı kuran bir işçi, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Yang Guanyu/ Xinhua) Çin'in güneyinde yer alan Hainan Eyaleti'nin merkezi Haikou'daki 2. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın düzenleneceği Hainan Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde sergi standı kuran bir işçi, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Yang Guanyu/ Xinhua) Çin'in güneyinde yer alan Hainan Eyaleti'nin merkezi Haikou'daki 2. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın düzenleneceği Hainan Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde sergi stantlarını kuran işçiler, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Yang Guanyu/ Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyinde yer alan Hainan Eyaleti'nin merkezi Haikou'daki 2. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın düzenleneceği Hainan Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nin manzarası görülüyor, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Yang Guanyu/ Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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