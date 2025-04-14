Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı Haikou'da Başladı
Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da 13 Nisan'da başlayan 5. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı, 18 Nisan'a kadar devam edecek. Bu yılki fuar, inovasyon ve küresel işbirliğine odaklanarak 70'in üzerinde ülkeden 4.100'den fazla markayı bir araya getiriyor.
HAİKOU, 14 Nisan (Xinhua) -- 13 Nisan'da Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da kapılarını açan 5. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı 18 Nisan'a kadar sürecek. Bu yıl beşincisi düzenlenen fuar, Çin'in tüketim mallarına odaklanan ulusal düzeydeki tek fuarı olma özelliğine sahip. Bu yılki etkinlikte inovasyon ve küresel işbirliği öne çıkıyor. Fuara 70'in üzerinde ülke ve bölgeden 4.100'ü aşkın marka katılıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel