Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı Haikou'da Başladı

HAİKOU, 14 Nisan (Xinhua) -- 13 Nisan'da Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da kapılarını açan 5. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı 18 Nisan'a kadar sürecek. Bu yıl beşincisi düzenlenen fuar, Çin'in tüketim mallarına odaklanan ulusal düzeydeki tek fuarı olma özelliğine sahip. Bu yılki etkinlikte inovasyon ve küresel işbirliği öne çıkıyor. Fuara 70'in üzerinde ülke ve bölgeden 4.100'ü aşkın marka katılıyor.