Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı Başladı - Haberler

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Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı Başladı

Xinhua - Güncel
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Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı Başladı

HAİKOU, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da gerçekleştirilen 2. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı (CICPE) sırasında poz veren bir ziyaretçi, 25 Temmuz 2022. CICPE, Pazartesi günü ülkenin tatil adası Hainan'da başladı.

HAİKOU, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da gerçekleştirilen 2. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı (CICPE) sırasında poz veren bir ziyaretçi, 25 Temmuz 2022. CICPE, Pazartesi günü ülkenin tatil adası Hainan'da başladı. Altı günlük fuar 1.107 denizaşırı şirketin ve 61 ülke ile bölgeden 1.643 markanın yanı sıra 1.200'den fazla yerli markayı da çatısı altında topluyor. Geçen yıl 80.000 metrekare olan fuar alanı 100.000 metrekareye genişletilirken, uluslararası alan toplam fuar alanının yüzde 80'ini kaplıyor. (Fotoğraf: Zhang Liyun/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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