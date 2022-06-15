Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı 2022, Temmuz Ayında Hainan'da Kapılarını Açacak

HAİKOU, 15 Haziran (Xinhua) -- Hainan Uluslararası İş Konseyi'nin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, 2. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı, 26-30 Temmuz tarihleri arasında Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da düzenlenecek. Konsey Başkanı Han Shengjian, fuarın üst düzey açılımı teşvik etmek, yurtiçi ve uluslararası ikili dolaşımı kolaylaştırmak, tüketimin artırılmasını teşvik etmek ve Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın inşasını hızlandırmak için önemli bir platform olarak hizmet ettiğini söyledi.

Bu yılki tüketici ürünleri fuarının toplam sergi alanı 100.000 metrekareye yayılıyor ve bunun 80.000 metrekaresi 58 ülke ve bölgeden 700'den fazla katılımcı ve 1.300 marka tarafından kullanılacak. Bu yılki fuarın onur konuğu Fransa olacak. İlk Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı Mayıs 2021'de Haikou'da düzenlenmişti.

Xinhua / Güncel