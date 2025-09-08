Çin, Uluslararası Ticari Tahkimde Tercih Edilen Merkez Oluyor

BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin Adalet Bakanı He Rong, son 5 yılda dava sayısındaki artış göz önünde bulundurulduğunda Çin'in uluslararası ticari tahkimde tercih edilen bir merkez haline geldiği söyledi.

He, pazartesi günkü basın toplantısında son 5 yılda yabancılarla ilişkili 16.000'den fazla tahkim davasının görüldüğünü, bu davalarda toplam tazminat talebininse 730 milyar yuana (yaklaşık 102,8 milyar ABD doları) ulaştığını belirtti.

2024 yılında 2020 yılına göre yüzde 100 artışla 4.400'den fazla davanın geldiğini kaydeden He, bu davaların toplam değerinin 2020'ye göre yüzde 136 artışla yaklaşık 200 milyar yuana ulaştığını ifade etti.