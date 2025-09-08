Haberler

Çin, Uluslararası Ticari Tahkimde Tercih Edilen Merkez Oluyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Adalet Bakanı He Rong, son 5 yılda 16.000'den fazla yabancı tahkim davası görüldüğünü ve toplam tazminat talebinin 730 milyar yuana ulaştığını belirtti. 2024'te dava sayısında %100 artış beklentisi var.

BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin Adalet Bakanı He Rong, son 5 yılda dava sayısındaki artış göz önünde bulundurulduğunda Çin'in uluslararası ticari tahkimde tercih edilen bir merkez haline geldiği söyledi.

He, pazartesi günkü basın toplantısında son 5 yılda yabancılarla ilişkili 16.000'den fazla tahkim davasının görüldüğünü, bu davalarda toplam tazminat talebininse 730 milyar yuana (yaklaşık 102,8 milyar ABD doları) ulaştığını belirtti.

2024 yılında 2020 yılına göre yüzde 100 artışla 4.400'den fazla davanın geldiğini kaydeden He, bu davaların toplam değerinin 2020'ye göre yüzde 136 artışla yaklaşık 200 milyar yuana ulaştığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Hülya Avşar bikinisiyle yerleri boyadı

Avşar Kızı bikinisiyle evini boyadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neler yazdılar neler! Tarihi hezimet Avrupa basınında

Neler yazdılar neler! Tarihi hezimet Avrupa basınında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.