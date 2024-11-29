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Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nda Macaristan Rüzgarı

Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nda Macaristan Rüzgarı
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Beijing'de düzenlenen 2. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'na katılan Macaristan, ülkesinin endüstrilerini ve kültürel mirasını sergiliyor. Fuar, katılımcılardan yoğun ilgi görüyor.

BEİJİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nda sergilenen ürünler yoğun ilgi görüyor.

Fuarın bu yılki onur konuğu ülkesi olan Macaristan, fuardaki pavilyonunda ülkenin önde gelen endüstrilerini, eşsiz kaynaklarını, kültürel mirasını, güzel manzaralarını ve ulusal marka imajını sergiliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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