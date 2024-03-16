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Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nda Gelişmiş Üretime Yönelik Sergi Alanı Yer Alacak

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Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nda (CISCE) düzenlenecek olan ikinci sergide gelişmiş üretime odaklanan bir alan bulunacak. Sergi, Ar-Ge, tasarım, yeni malzemelerin uygulanması, temel bileşenlerin işlenmesi ve akıllı üretim gibi konulara odaklanacak.

BEİJİNG, 16 Mart (Xinhua) -- Kasım ayında ikincisi düzenlenecek olan Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nda (CISCE) gelişmiş üretime yönelik bir sergi alanı da yer alacak.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Başkanı Ren Hongbin Cuma günü düzenlenen tanıtım etkinliğinde, yeni sergi alanının öncü Ar-Ge ile tasarım, yeni malzemelerin uygulanması, temel bileşenlerin işlenmesi ve akıllı üretim gibi perspektiflerden yeni nesil kaliteli üretici güçlere odaklanacağını söyledi.

26-30 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'na teyit edilmiş160'ın üzerinde yerli ve uluslararası şirket katılacak.

İkinci Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nda yeni sergi alanının yanı sıra temiz enerji, akıllı araçlar, dijital teknoloji, sağlıklı yaşam tarzları, yeşil tarım ve tedarik zincirlerine yönelik hizmetler gibi çeşitli bölümlere ayrılmış sergi stantları da yer alıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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