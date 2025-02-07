Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı 16-20 Temmuz'da Beijing'de Düzenlenecek

BEİJİNG, 7 Şubat (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi perşembe günü yaptığı açıklamada, 3. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nın bu yılın 16-20 Temmuz tarihleri arasında Beijing'de düzenleneceğini duyurdu.

Toplam 120.000 metrekarelik sergi alanına sahip fuarda ileri düzey imalat, temiz enerji, akıllı araçlar, dijital teknoloji, sağlıklı yaşam ve yeşil tarım olmak üzere 6 ana sergi alanı yer alıyor.

Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi, güncel olarak yaklaşık 200 şirketin katılım için kayıt yaptırdığını açıkladı.

Tedarik zincirlerine odaklanan dünyanın ilk ulusal düzeydeki fuarı olan Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı, uluslararası düzeyde paylaşılan kamusal bir fuar. Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi'ne göre ilk kez 2023 yılında düzenlenen fuar, daha güvenli, istikrarlı, açık ve kapsayıcı küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin oluşturulmasına katkıda bulunuyor.