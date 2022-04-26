Çin uluslararası patent başvurularında birinci

Çin, 2021 yılında Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) çerçevesinde 69 bin 500 uluslararası patent başvurusu yaparak patent başvurularında ilk sırada yer aldı.

Çin Ulusal Fikri Mülkiyet Bürosu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin 2021 yılında Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) çerçevesinde 69 bin 500 uluslararası patent başvurusu yaptığı, son 3 yılda uluslararası patent başvurularında dünyada ilk sırada bulunduğu belirtildi. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yayımlanan Küresel İnovasyon Endeksleri Raporu'nda, 2017 yılında 22. sırada yer alan Çin'in 2021 yılında 12. sıraya yükseldiği, orta gelirli ülkeler arasında ilk sırada bulunduğu, bilimsel inovasyon alanında dünyada en hızlı gelişen ülkesi haline geldiği bildirildi.

Bugün dünya genelinde Dünya Fikri Mülkiyet Günü kutlanıyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel