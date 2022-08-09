Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın Sergi Alanının Yüzde 90'ı Rezerve Edildi

SHANGHAİ, 9 Ağustos (Xinhua) -- 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) planlanan kurumsal sergi alanının yüzde 90'ı için rezervasyon yapıldığı bildirildi. Söz konusu rakam, 5. CIIE teknoloji ve ekipman sergi alanı için düzenlenen sergi öncesi arz-talep eşleştirme toplantısında açıklandı. 5. CIIE, 5-10 Kasım tarihleri arasında Shanghai'de yapılacak. Fortune 500 listesinde yer alan ve sektörün önde gelen 270'ten fazla şirketi, fuara katılacağını teyit etti. Teknoloji ve ekipman sergi alanında bu yıl yapay zeka bölümü de yer alacak. İlk olarak 2018 yılında Shanghai'da düzenlenen CIIE, dünyanın ilk ithalat temalı ulusal düzeydeki fuarı olma özelliğine sahip.