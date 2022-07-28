Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın Sergi Alanının Yüzde 85'i Rezerve Edildi

SHANGHAİ, 28 Temmuz (Xinhua) -- 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) organizasyon komitesi, planlanan kurumsal sergi alanının yüzde 85'i için rezervasyon yapıldığını bildirdi. Çarşamba günü basın toplantısı düzenleyerek fuarın açılmasına 100 günlük geri sayımı başlatan CIIE Büro Yardımcı Direktörü Sun Chenghai, Fortune 500 listesinde yer alan ve sektörün önde gelen 270'ten fazla şirketinin, 5- 10 Kasım tarihlerinde Shanghai'da düzenlenecek fuara katılacağını teyit ettiğini duyurdu. Sun, "Fuar hazırlıkları sorunsuz şekilde ilerliyor; organizasyon komitesi Kovid-19 pandemisi de dahil olmak üzere risk ve belirsizliklerin neden olduğu olumsuz etkilerin üstesinden geldi" diye konuştu. Sun; Rio Tinto, BHP Billiton ve Gilead gibi bazı Fortune 500 şirketlerinin fuara ilk kez katılacağını açıkladı. Sun, pandeminin ve küresel ekonomik belirsizliğin küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerindeki belirsizliklerini hafifletmek amacıyla 5. CIIE'nin vergi teşvikleri ve gümrüklemenin kolaylaştırılması gibi destekleyici politikaların normalleştirilmesini aktif şekilde teşvik etmekle kalmayacağını, aynı zamanda en az gelişmiş ülkelerden gelen işletmelere daha fazla sayıda ücretsiz stant sunacağını ifade etti.