Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın İmza Törenine 65 İşletme Katıldı
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SHANGHAİ, 7 Kasım (Xinhua) -- 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) imza töreni Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde (Shanghai) gerçekleştirildi, 6 Kasım 2023. 65 işletmeden oluşan ilk grup, 2024 yılında düzenlenecek 7. CIIE'ye katılmak üzere Pazartesi günü Shanghai'da sözleşme imzaladı.
SHANGHAİ, 7 Kasım (Xinhua) -- 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) imza töreni Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde ( Shanghai ) gerçekleştirildi, 6 Kasım 2023. 65 işletmeden oluşan ilk grup, 2024 yılında düzenlenecek 7. CIIE'ye katılmak üzere Pazartesi günü Shanghai'da sözleşme imzaladı. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel