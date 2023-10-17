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Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Sergilenecek Ürünler Çin'e Ulaşmaya Başladı

SHANGHAİ, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde, Yeni Zelanda ve Güney Pasifik bölgelerinden gelen ve 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) sergilenecek ürünleri içeren bir konteyneri indiren personel, 17 Ekim 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)