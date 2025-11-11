Haberler

Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Rekor Katılım ve Anlaşmalar

Güncelleme:
8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı, katılımcı sayısı ve toplam anlaşma tutarı ile rekorlar kırdı. Fuarda, 83,49 milyar ABD dolarıyla belirtilen anlaşmaların toplamı, her sektörden yeni ürün ve teknolojiler tanıtıldı.

SHANGHAİ, 11 Kasım (Xinhua) -- 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda bir yıllığına planlanan anlaşmaların toplam tutarı, önceki fuara göre yüzde 4,4 artışla 83,49 milyar ABD dolarına ulaşarak rekor kırdı.

Pazartesi günü sona eren fuar, 367.000 metrekareyi aşan ticari sergi alanı ve 138 ülke ve bölgeden ağırladığı 4.108 işletme ile ölçek ve katılımcı sayısı açısından da rekora imza attı.

Çin Uluslararası İthalat Fuarı Bürosu Genel Müdür Yardımcısı Wu Zhengping, katılımcılar arasında 290 Fortune Global 500 şirketi ve sektör lideri bulunduğunu, 180 işletmeninse fuarın ilk yılından bugüne kadar düzenlenen 8 fuarın tamamına katıldığını söyledi.

Altı gün süren etkinlikte sergilenen biyomedikal, teknik ekipman ve yeşil ile düşük karbon teknolojisi gibi sektörlerden 461 yeni ürün, teknoloji ve hizmetin 201'i dünya lansmanı, 65'i Asya prömiyeri ve 195'i Çin lansmanı şeklinde tanıtıldı.

Bu yılki fuar kapsamında 43 ticaret heyeti ve 700'ü aşkın alt heyet toplantıları yapıldı. Kayıtlı katılımcı sayısı ise bir önceki fuara göre yüzde 7 artışla 460.000'i aştı.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Sheng Qiuping, Çin'in 16 yıldır art arda dünyanın en büyük ikinci ithalat pazarı konumunu koruduğunu vurgulayarak ülkenin mal ve hizmet ithalatının, 14. Beş Yıllık Plan dönemi (2021-2025) boyunca 15 trilyon ABD dolarını aşacağını belirtti.

Dünyanın ithalata özel ulusal düzeydeki ilk fuarı olan ve ilki 2018'de düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı, ülkenin dışa açılımını genişletmeyi ve büyük pazarını dünya için ortak bir fırsata dönüştürmeyi amaçlıyor. Önümüzdeki yıl düzenlenecek olan 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, 80.000 metrekareyi aşan ticari sergi alanı şimdiden rezerve edilmiş durumda.

Kaynak: Xinhua / Güncel
