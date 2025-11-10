Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Kuluçka Merkezi Açıldı

SHANGHAİ, 10 Kasım (Xinhua) -- Bu yıl düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı'ndaki Kuluçka Merkezi, katılım sağlayan küresel girişimlere ve yeteneklere, Çin pazarını ortaklaşa keşfetmek ve geliştirmek için teknolojik inovasyon kaynakları ve işbirliği fırsatları sağladı.