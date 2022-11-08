Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Dikkat Çeken Sergiler

Çin'in doğusundaki Shanghai'da 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) düzenlendiği Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nin (Shanghai) gece manzarası, 5 Kasım 2022. (Fotoğraf: Liu Ying/Xinhua)

SHANGHAİ, 8 Kasım (Xinhua) -- 5- 10 Kasım tarihleri arasında Çin'in ekonomik merkezi Shanghai'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE), dünya çapındaki şirketlere ürünlerini sergilemeleri, markalarını tanıtmaları ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde daha fazla iş ortağı bulabilmeleri için bir platform sağlıyor.

Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde çeşitli sergiler düzenlendi.

Çin'in doğusundaki Shanghai'da 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) düzenlendiği Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nin (Shanghai) otomobil fuar alanında sergilenen ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın bir aracı görülüyor, 6 Kasım 2022. (Fotoğraf: Lu Peng/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'da 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) düzenlendiği Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nin (Shanghai) otomobil fuar alanında sergilenen bir otomobil görülüyor, 6 Kasım 2022. (Fotoğraf: Lu Peng/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'da 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) düzenlendiği Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nin (Shanghai) otomobil fuar alanında sergilenen Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz'in yeni enerjili bir aracı görülüyor, 6 Kasım 2022. (Fotoğraf: Jin Haoyuan/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'da 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) düzenlendiği Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nin (Shanghai) otomobil fuar alanında sergilenen bir yarış aracı görülüyor, 6 Kasım 2022. (Fotoğraf: Lu Peng/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'da 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) düzenlendiği Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nin (Shanghai) tüketim malları sergi alanında ziyaretçiler akıllı tencerelere bakıyor, 6 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhang Jiansong/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'da 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) düzenlendiği Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nin (Shanghai) tüketim malları sergi alanında ziyaretçiler enerji tasarruflu ev aletlerine bakıyor, 6 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Jing/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'da 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) düzenlendiği Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde (Shanghai) ziyaretçiler "Yeni Çağın On Yılı" temalı bir sergiyi geziyor, 6 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhang Jiansong/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'da 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) düzenlendiği Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde (Shanghai) ziyaretçiler "Yeni Çağın On Yılı" temalı bir sergiyi geziyor, 6 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhang Jiansong/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'da 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) düzenlendiği Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nin (Shanghai) tıbbi ekipman ve sağlık ürünleri sergi alanındaki Fosun Health standında sergilenen bir cerrahi robot görülüyor, 6 Kasım 2022. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)