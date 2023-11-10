Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda 78,41 Milyar Dolar Değerinde Anlaşmalar İmzalandı

SHANGHAİ, 10 Kasım (Xinhua) -- 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) bir yıllık mal ve hizmet alımları için toplam 78,41 milyar ABD doları değerinde ön anlaşmalar imzalandı.

SHANGHAİ, 10 Kasım (Xinhua) -- 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) bir yıllık mal ve hizmet alımları için toplam 78,41 milyar ABD doları değerinde ön anlaşmalar imzalandı.

Bir rekora işaret eden bu rakam, geçen yıla kıyasla yüzde 6,7'lik artış anlamına geliyor.