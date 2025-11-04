Haberler

Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda 24,7 Milyon Dolar Değerinde Ürün Gümrükten Geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanghay'da düzenlenen 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda, toplam değeri 24,7 milyon ABD doları olan 289 parti ürün gümrükten geçti. Fuarda mücevher gibi yüksek değerli kalemlerin gümrüksüz sergilenmesi sağlandı.

SHANGHAİ, 4 Kasım (Xinhua) -- 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda sergilenecek toplam değeri 24,7 milyon ABD doları olan 289 parti ürün gümrükten geçti.

Shanghai Gümrük İdaresi, cuma günü yaptığı açıklamada Gümrük Genel İdaresi'nin onayıyla bu yılki fuarda mücevher gibi değeri yüksek kalemlerin doğrudan fuar alanına taşınmasına olanak tanıyan, gümrüksüz sergileme ve ticaret için "Çin Uluslararası İthalat Fuarı Ekspres" modelinin pilot uygulamasını kullandıklarını açıkladı. Shanghai'ın merkezi kentsel alanında daha önceleri kapsamlı gümrüksüz mal bölgesi bulunmuyordu.

Pilot program kapsamında 1,22 milyon ABD doları değerindeki ilk mücevher partisi fuar alanına ulaştı. Fuar, 5-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

2018 yılında düzenlenmeye başlanan Çin Uluslararası İthalat Fuarı, tüm dünyadan özel ürünlerin Çin pazarına girmesinde "altın kapı" işlevi görüyor. Shanghai Gümrük İdaresi, 12 ülkeden gelen 74 parti hayvansal ve bitkisel ürün ile gıda ürününün Çin'de ilk kez satışa sunulması için gümrük işlemlerini tamamladı. Bu ürünler arasında Malta'dan ton balığı, Afganistan'dan nar, Avustralya'dan avokado ve Benin'den ananas bulunuyor.

Shanghai Gümrük İdaresi'nin verilerine göre ithalat odaklı dünyanın ilk ulusal düzeydeki fuarı olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı, toplam değeri 8 milyar yuanı (yaklaşık 1,12 milyar ABD doları) aşan 4.100'den fazla ürünün ülkeye girişini kolaylaştırdı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
İdmanı tamamlayamadı! Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İdmanı tamamlayamadı! Yıldız oyuncu en az 3 hafta yok
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.