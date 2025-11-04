Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda 24,7 Milyon Dolar Değerinde Ürün Gümrükten Geçti

SHANGHAİ, 4 Kasım (Xinhua) -- 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda sergilenecek toplam değeri 24,7 milyon ABD doları olan 289 parti ürün gümrükten geçti.

Shanghai Gümrük İdaresi, cuma günü yaptığı açıklamada Gümrük Genel İdaresi'nin onayıyla bu yılki fuarda mücevher gibi değeri yüksek kalemlerin doğrudan fuar alanına taşınmasına olanak tanıyan, gümrüksüz sergileme ve ticaret için "Çin Uluslararası İthalat Fuarı Ekspres" modelinin pilot uygulamasını kullandıklarını açıkladı. Shanghai'ın merkezi kentsel alanında daha önceleri kapsamlı gümrüksüz mal bölgesi bulunmuyordu.

Pilot program kapsamında 1,22 milyon ABD doları değerindeki ilk mücevher partisi fuar alanına ulaştı. Fuar, 5-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

2018 yılında düzenlenmeye başlanan Çin Uluslararası İthalat Fuarı, tüm dünyadan özel ürünlerin Çin pazarına girmesinde "altın kapı" işlevi görüyor. Shanghai Gümrük İdaresi, 12 ülkeden gelen 74 parti hayvansal ve bitkisel ürün ile gıda ürününün Çin'de ilk kez satışa sunulması için gümrük işlemlerini tamamladı. Bu ürünler arasında Malta'dan ton balığı, Afganistan'dan nar, Avustralya'dan avokado ve Benin'den ananas bulunuyor.

Shanghai Gümrük İdaresi'nin verilerine göre ithalat odaklı dünyanın ilk ulusal düzeydeki fuarı olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı, toplam değeri 8 milyar yuanı (yaklaşık 1,12 milyar ABD doları) aşan 4.100'den fazla ürünün ülkeye girişini kolaylaştırdı.