Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na Yoğun İlgi

Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na Yoğun İlgi
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8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı, 5-10 Kasım tarihlerinde Shanghai'da gerçekleştirilecek. Yabancı şirketlerin kiraladığı sergi alanı 300.000 metrekareyi aştı, profesyonel ziyaretçi kayıtları açıldı.

SHANGHAİ, 9 Temmuz (Xinhua) -- Yabancı şirketler, 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na yoğun ilgi gösterirken şirketlerce kiralanan sergi alanı da an itibarıyla 300.000 metrekareyi aştı.

Çin Uluslararası İthalat Fuarı Bürosu Direktör Vekili Ge Hong, salı günü yaptığı açıklamada fuarın sekizincisinin bu yıl 5- 10 Kasım tarihleri arasında Shanghai'da gerçekleştirileceğini söyledi.

Ticaret heyetlerinin organize edildiğini kaydeden Ge, profesyonel ziyaretçi kayıtlarının açıldığını belirtti. Ge, destekleyici etkinliklere yönelik başvuruların kabul edildiğini ve hedeflenen yatırım tanıtımı ve eşleştirme faaliyetlerinin yoğunlaştığını da ifade etti.

Fuar öncesinde salı günü düzenlenen bir eşleştirme etkinliğinde konuşan BWT Çin Ticaret Limited Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Xu Meizhen, daha önceki fuarlarda 5'i Asya'da olmak üzere 20'den fazla yeni ürünü tanıttıklarını ve Çin'de bu ürünlere yönelik olumlu piyasa geri dönüşleri aldıklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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