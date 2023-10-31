Çin Uluslararası İthalat Fuarı İçin Hazırlıklar Sürüyor
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SHANGHAİ, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) ana mekanı olan Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nin güney meydanı, 31 Ekim 2023. 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE), 5-10 Kasım tarihlerinde Shanghai'da düzenlenecek.
SHANGHAİ, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) ana mekanı olan Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nin güney meydanı, 31 Ekim 2023.
6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE), 5-10 Kasım tarihlerinde Shanghai'da düzenlenecek. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel