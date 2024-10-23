Çin Uluslararası İthalat Fuarı, Dışa Açılımı Teşvik Edecek

BEİJİNG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Tang Wenhong, ülkenin doğusundaki Shanghai'da 5- 10 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE), üst düzey dışa açılımı teşvik eden bir platform olarak rol oynayacağını belirtti.

Tang Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın Çin'in önemli dışa açılım tedbirlerini ve güvenini sergilemeye, Çin'in yeni kalkınma fırsatlarını diğer ülkelerle paylaşmaya ve küresel ekonomik yönetişim kurallarının iyileştirilmesine yardımcı olmaya ve dışa açık bir dünya ekonomisinin inşasını teşvik etmeye hizmet ettiğini söyledi.

Tang, bu yılki fuarda 152 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan katılımcının yer alacağını ve Fortune Global 500 listesindeki 297 şirket ve sektör liderinin katılımıyla yeni bir rekora imza atacağını ifade etti.

Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın önemli bir parçası olan Hongqiao Uluslararası Ekonomik Forumu çerçevesinde de bir ana forum ve 19 alt forum düzenlenecek.

Fuar, ilk kez düzenlendiği 2018'den bu yana Çin'in yeni kalkınma paradigmasına ışık tutan önemli bir etkinlik, üst düzey dışa açılımı teşvik eden bir platform ve tüm dünya için bir kamu yararı haline geldi.

Önceki yıllarda düzenlenen altı fuarda yaklaşık 2.500 yeni ürün, teknoloji ve hizmet tanıtılırken, toplam ciro 420 milyar ABD dolarının üzerine çıkmıştı.