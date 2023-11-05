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Çin Uluslararası İthalat Fuarı Başladı

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SHANGHAİ, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) ve Hongqiao Uluslararası Ekonomik Forumu'nun açılış töreni, 5 Kasım 2023. (Fotoğraf: Jin Liwang/Xinhua)

SHANGHAİ, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) ve Hongqiao Uluslararası Ekonomik Forumu'nun açılış töreni, 5 Kasım 2023. (Fotoğraf: Jin Liwang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai Ekonomi Güncel Haberler

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