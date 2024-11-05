Çin Uluslararası İthalat Fuarı 7. Kez Shanghai'da Başladı

SHANGHAİ, 5 Kasım (Xinhua) -- Dünyanın ithalata özel ulusal düzeydeki ilk fuarı olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın yedincisi Salı günü Shanghai'da başladı.

5- 10 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na 129 ülke ve bölgeden 3.496 katılımcı iştirak ediyor. 297 Fortune Global 500 şirketi ve sektör liderinin katıldığı fuar bu alanda yeni bir rekora imza attı.

Fuarda 400'den fazla yeni ürün, teknoloji ve hizmet tanıtılacak. Uzmanlara göre bu durum, küresel şirketlerin Çin pazarına duyduğu güvenin yanı sıra zayıf seyreden küresel ekonomik toparlanmaya rağmen bu şirketlerin Çin'deki gelişimlerini sürdürme taahhüdünün güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.