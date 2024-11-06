Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2023 Başladı
Dünyanın ilk ulusal düzeydeki ithalat fuarı olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı, 7. buluşmasıyla Şanghay'da kapılarını açtı. Fuar, farklı ülkelerden girişimcileri bir araya getirerek ilginç pavyonlarıyla dikkat çekiyor.
SHANGHAİ, 6 Kasım (Xinhua) -- Dünyanın ithalata adanmış ilk ulusal düzeydeki fuarı olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) yedincisi Salı günü ülkenin doğusundaki Shanghai kentinde başladı. Çeşitli ülkelerden girişimcileri bir araya getiren fuar, bu yıl da mekanlarıyla ve birbirinden ilginç pavyonlarıyla dikkat çekiyor.