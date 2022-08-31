Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı Yeşil Kalkınmayı Ön Plana Çıkaracak

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de bugün başlayan ve 5 Eylül'e kadar sürecek olan 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı (CIFTIS), karbon zirvesine ulaşma ve karbon nötr olma hedeflerine ulaşmaya çalışan ülkede yeşil kalkınmaya odaklanacak. İlk olarak 2012 yılında düzenlenen fuar, bu yıl ilk kez çevre hizmetleri bölümüne de sahip olacak. Beijing Uluslararası Hizmet Ticareti İşleri Merkezi'ne göre, 16.700 metrekarelik bir alanı kaplayacak olan bu bölüm, düşük karbonlu enerji, iklim ve karbon ekonomisinin yanı sıra karbon nötrlük ve yeşil teknoloji gibi konulara odaklanacak.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Sheng Qiuping, "Geçtiğimiz on yılda hem CIFTIS'in dönüşümüne hem de hizmet ticareti sektörünün hızlı gelişimine tanık olduk" dedi. Sheng, CIFTIS'in 10 yıl önce düzenlenmeye başlamasından bu yana sürekli olarak genişlediğini ve Çin'de dışa açılmayı ve uluslararası işbirliğini destekleyen üç ana platformdan biri haline geldiğini sözlerine ekledi. Sheng ayrıca, devam eden küresel pandemi, uluslararası ortamda artan belirsizlikler ve zayıf küresel ekonomik toparlanma zemininde CIFTIS'i bu yıl planlandığı gibi gerçekleştirmenin özel bir önem taşıdığını söyledi. Bu yılki ticaret fuarı, küresel hizmet ticareti zirvesi, sergiler, forumlar, yeni ürün ve teknoloji tanıtımları, iş tanıtımları ve görüş alışverişleri ile destekleyici faaliyetleri kapsıyor. Fortune 500 listesinde yer alan 400'den fazla şirketin ve sektör lideri kuruluşların yüz yüze katılacaklarını teyit ettiği bu yılki fuar, daha fazla uluslararasılaşma da sağlayacak. 22 Ağustos'a kadar 71 ülke ve uluslararası kuruluş fuara katılacaklarını teyit etmişti. Çevrimdışı sergi alanı, geçen yılki etkinlikten 26.000 metrekare artarak 152.000 metrekareye ulaştı.