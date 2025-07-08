Çin Uluslararası Derin Uzay Araştırmaları Birliği Resmen Faaliyete Geçti

HEFEİ, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Uluslararası Derin Uzay Araştırmaları Birliği pazartesi günü resmen faaliyete geçti.

Birlik, Hefei merkezli Derin Uzay Keşif Laboratuvarı, Çin Ulusal Uzay İdaresi'ne bağlı Ay Keşfi ve Uzay Programı Merkezi, Çin Astronotik Derneği, Çin Uzay Araştırmaları Derneği ve Fransız girişimi "Planetary Exploration, Horizon 2061" tarafından ortaklaşa başlatıldı.

Çin'in Ay ve Mars görevlerine yönelik tüm dünyada ilginin arttığı bir dönemde kurulan birlik, ülkenin havacılık ve uzay alanındaki ilk uluslararası akademik kuruluşu olacak.

Gelişmekte olan ülkelerin derin uzay teknolojileri geliştirmesine destek olmayı hedefleyen birliğin kuruluşuna Çin'den 20 akademisyen ve 31 uluslararası bilim insanı da sponsor olarak destek verdi.