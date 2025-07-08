Çin Uluslararası Derin Uzay Araştırmaları Birliği Resmen Faaliyete Geçti

Çin Uluslararası Derin Uzay Araştırmaları Birliği Resmen Faaliyete Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Uluslararası Derin Uzay Araştırmaları Birliği, Hefei merkezli çeşitli kuruluşların iş birliğiyle kuruldu. Birlik, derin uzay teknolojilerinin geliştirilmesine destek vermeyi amaçlıyor.

HEFEİ, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Uluslararası Derin Uzay Araştırmaları Birliği pazartesi günü resmen faaliyete geçti.

Birlik, Hefei merkezli Derin Uzay Keşif Laboratuvarı, Çin Ulusal Uzay İdaresi'ne bağlı Ay Keşfi ve Uzay Programı Merkezi, Çin Astronotik Derneği, Çin Uzay Araştırmaları Derneği ve Fransız girişimi "Planetary Exploration, Horizon 2061" tarafından ortaklaşa başlatıldı.

Çin'in Ay ve Mars görevlerine yönelik tüm dünyada ilginin arttığı bir dönemde kurulan birlik, ülkenin havacılık ve uzay alanındaki ilk uluslararası akademik kuruluşu olacak.

Gelişmekte olan ülkelerin derin uzay teknolojileri geliştirmesine destek olmayı hedefleyen birliğin kuruluşuna Çin'den 20 akademisyen ve 31 uluslararası bilim insanı da sponsor olarak destek verdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Soyguncular, evine girdikleri güzellik fenomeninin yüzünü yakıp tecavüz etti

Soyguncular, evine girdikleri güzellik fenomeninin yüzünü yakıp tecavüz etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncunun filtresiz bikinili fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı

Ünlü oyuncunun filtresiz bikinili fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.