Çin, Uluslararası Derin Uzay Araştırmaları Birliği'ni Kuruyor

HEFEİ, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin gelecek pazartesi Uluslararası Derin Uzay Araştırmaları Birliği'ni resmen faaliyete geçirecek.

Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de bulunan birliğin gelişmekte olan ülkelerin derin uzay teknolojileri geliştirmesine yardımcı olması hedefleniyor. Çin'in Ay ve Mars görevlerine yönelik tüm dünyada ilginin arttığı bir dönemde kurulan birlik, ülkenin havacılık ve uzay alanındaki ilk uluslararası akademik kuruluşu olacak.

Birliğin beş kurucusundan biri olan Hefei merkezli Derin Uzay Keşif Laboratuvarı'ndan yapılan açıklamada birliğin Ay, diğer gezegenler ve asteroidlere gönderilecek keşif araçlarını içeren derin uzay çalışmalarına odaklanacağı ve uluslararası işbirliğini teşvik edeceği belirtildi.

Laboratuvarın Uluslararası İşbirliği Merkezi Müdürü Wang Zhongmin, birliğin özellikle gelişmekte olan ülkelere fayda sağlayacak kapsayıcı bir akademik platform olmayı hedeflediğini söyledi.

Wang, "Mümkün olduğunca çok sayıda gelişmekte olan ülkeyi bir araya getirmeyi umuyoruz ve CubeSat tasarımı ve bilim insanlarının eğitimi gibi küçük ama etkili programlar başlatarak bu ülkelerin bir zamanlar ulaşamayacaklarını düşündükleri en son uzay teknolojilerine erişmelerini sağlamayı planlıyoruz" dedi.

Derin uzay araştırmalarının sermaye, teknoloji ve yetenek açısından yüksek eşiklere sahip olması nedeniyle uzun zamandır birkaç ülkeyle sınırlı kaldığına işaret eden Wang, "Bu durum, ülkelerin büyük çoğunluğunca teknolojik tekel olarak görülebilir. Derin uzay teknolojileri, bu tekelin dışına çıkarak tüm insanlığa faydalı olmalı" diye konuştu.

Çin, uzay araştırmalarına nispeten geç başlamış olsa da bu alanda hızla önemli bir oyuncu haline gelirken diğer ülkelerle işbirliği yapma konusundaki kararlılığını da ortaya koydu.

Çin nisan ayında Fransa, Almanya, Japonya, Pakistan, İngiltere ve ABD'den 7 kuruma, Chang'e-5 uzay görevi tarafından toplanan Ay örneklerini bilimsel araştırma amacıyla ödünç alma yetkisi vermişti.

Küresel ortaklarını düzenlediği Mars görevlerine katılmaya da davet eden Çin, birincil bilimsel hedefi Mars'ta yaşam belirtileri aramak olan Tianwen-3 görevini 2028 civarında başlatmayı planlıyor. Tianwen-3 görevi ile Dünya'ya Mars'tan numuneler getirilecek. İnsanlık tarihinde ilk kez Mars'tan numune getirilecek olması sebebiyle bu görev, Apollo programından bu yana teknik açıdan en zorlu uzay keşif görevi olarak kabul ediliyor.