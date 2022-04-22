Çin, Uluslararası Çalışma Örgütünün zorla çalıştırmaya dair sözleşmelerini onayladı

SİNCAN, ANKARA (AA) - Çin'de yasama organı işlevini gören Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) zorla çalıştırmayı yasaklayan sözleşmelerini onayladı.

ILO'nun 1930 tarihli "Zorla Çalıştırma Sözleşmesi" ile 1957 tarihli "Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi" onaylayarak yürürlüğe girdi.

Onayla birlikte Çin yönetimi, yetki alanı içinde tüm zorla çalıştırma biçimlerini ortadan kaldırmayı, tüm vatandaşlarına çalışma özgürlüğü tanımayı taahhüt ediyor.

1930 tarihli sözleşme, zorla çalıştırmanın her türlü biçimi yasaklarken devletlere zorla çalıştırmayı suç haline getiren kanuni düzenlemeleri yapma zorunluluğu getiriyor.

1957 tarihli sözleşme ise zorla çalıştırmanın "siyasi ikna ve eğitim aracı olarak veya siyasi görüşlerin ifadesini, yerleşik siyasi, sosyal ve ekonomik sitemlere muhalif ideolojik görüşleri cezalandırmak için kullanılmasını" yasaklıyor.

Sözleşme, zorla çalıştırmanın, "ırksal, sosyal, ulusal ve dini ayrımcılık aracı olarak kullanılamayacağını" öngörüyor.

Sincan'da "zorla çalıştırma" iddiaları

Çin'de son yıllarda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, Uygur Türkleri ve diğer azınlıkların kimlik ve kültürlerine yönelik ihlalleri, uluslararası kamuoyunca eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, çok sayıda Uygur Türkü kendi rızasının dışında tutulduğu, bazılarının ise bölgedeki fabrikalarda zora çalıştırıldığına dair iddialar ortaya atılmıştı.

Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor. BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken; Çinli yetkililer, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin vermişti.

Öte yandan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bazı işletmeler, "zorla çalıştırma" yoluyla üretim yapıldığına dair iddiaların hedefi olmuştu.

ABD Kongresi, Aralık 2021'de Çin'in Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkleri ile diğer etnik ve dini azınlıkların zorla çalıştırılması yoluyla ürettiği malların ABD'ye ithalatının yasaklanmasını öngören yasayı kabul etmişti.

Washington yönetimi, iddialara konu olan işletmelere ve onlarla çalışan şirketlere yaptırım kararları almıştı.

Pekin yönetimini sözcüleri, zorla çalıştırma iddialarını "Çin-karşıtı güçler tarafından uydurulmuş yalanlar" olarak nitelemiş; ülkedeki insan hakları durumunun gerçeğe aykırı olarak karalanmaya çalışıldığını savunmuştu.