Çin Uluslararası Bilim ve Teknoloji İşbirliklerini Güçlendirecek

BEİJİNG, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin, bilim ve teknoloji alanlarında açılma ve işbirliğini güçlendirme ve karşılıklı faydayı arttırma konusunda ikili ve çok taraflı hükümetler arası çalışmaları ilerletmek için çalışacak.

BEİJİNG, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin, bilim ve teknoloji alanlarında açılma ve işbirliğini güçlendirme ve karşılıklı faydayı arttırma konusunda ikili ve çok taraflı hükümetler arası çalışmaları ilerletmek için çalışacak.

Çin Bilim ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zhang Guangjun, Cuma günü yaptığı basın toplantısında, Çin'in 160'dan fazla ülke ve bölgeyle bilim ve teknoloji alanlarında işbirliği ilişkileri kurduğunu, bu alanda 116 uluslararası anlaşma imzaladığını kaydetti.

Zhang, 2022'de ülkesinin bilim ve teknoloji alanında imzaladığı veya yenilediği uluslararası işbirliği anlaşması sayısının 25 olduğunu kaydederken, Çin'in birçok ülkeyle Kovid-19'un kontrolü, biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği ve temiz enerji alanlarında verimli işbirlikleri yürüttüğünü sözlerine ekledi.

Bakan Yardımcısı, Çin'in bilim ve teknoloji alanlarında açılımını daha da kuvvetlendireceğini ve açıklık ile yenilikçilik üzerine kurulu sağlam bir ortam yaratmak için çalışacağını ifade etti.